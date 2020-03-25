غلق 8 محال مخالفة في أول أيام حظر التجوال بمدينة طوخ بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذؤية بمدينة طوخ بقيادة محمد خيري رئيس المدينة، لمتابعة غلق المحال والمقاهي وفقا لقرار رئيس الوزراء بحظر التجوال، والغلق الفورى المخالفين من المقاهي والكافتيريات والصالات الرياضية بدائرة المركز، وذلك خلال اليوم الأول لمتابعة تنفيذ القرار، وبناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 محلات مخالفة لقرار رئيس الوزراء، وتم التحفظ على الشيشة بإحدى الكافيهات داخل صالة ألعاب رياضية، موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالقرارات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا وعدم الإستهانة بتلك القرارات حفاظاً على سلامة المواطنين.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

ضبط مقاهي مخالفة



حملة لغلق المحال المخالفة بطوخ



حملة مكبرة بطوخ



رئيس مدينة طوخ يقود حملة غلق المحال المخالفة



ضبط مقاهي مخالفة بطوخ



غلق محال مخالفة بطوخ