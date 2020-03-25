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غلق 220 محلا و351 مقهى و21 قاعة أفراح مخالفة وتحريز 531 شيشة بالقليوبية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:37 م
غلق 220 محلا و351 مقهى و21 قاعة أفراح مخالفة وتحريز 531 شيشة بالقليوبية محافظ القليوبية يتابع المحال المخالفة
القليوبية إبراهيم سالم

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واصلت محافظة القليوبية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المبانى والمنشآت، وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم، وذلك من خلال حملات ميدانية للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، بالتنسيق مع رجال الشرطة.

وتضمنت جولة محافظ القليوبية، أمس، تشميع أكثر من 50 محلا وكافيه ومطعم لعدم التزامهم بالغلق، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار "الهجان"، إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية، مشيرا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهةً فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين، موضحا أنه تم تكليف روساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة.

يذكر أنه تم غلق 351 مقهى مخالفة، وتم ضبط 531 شيشة وتم غلق 21 قاعة أفراح، و220 محلا مخالفا على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء تنفيذ القرارات الصادرة غلق المقاهى والمطاع وقاعات الأفراح.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءًا إلى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً أن هذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره والجلوس في منازلهم قدر المستطاع.

 

غلق قاعات أفراح مخالفة
غلق قاعات أفراح مخالفة

 

غلق محال شبرا الخيمة
غلق محال شبرا الخيمة

 

غلق محال مخالفة بشبرا الخيمة
غلق محال مخالفة بشبرا الخيمة

 

غلق محال مخالفة
غلق محال مخالفة

 

محافظ القليوبية خلال الحملة
محافظ القليوبية خلال الحملة

 

محافظ القليوبية يغلق مقاهي مخالفة
محافظ القليوبية يغلق مقاهي مخالفة

 


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