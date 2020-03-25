اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 01:16 م
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غلق 1544 سنتر دروس خصوصية و183 قاعة أفراح و476 مقهى و 310 مطعم فى الغربية

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:11 م
غلق 1544 سنتر دروس خصوصية و183 قاعة أفراح و476 مقهى و 310 مطعم فى الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا، والتصدى للمخالفين لقرار الحظر والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ،فى بيان له اليوم،أنه تم اغلاق 1544سنتر دروس خصوصية و68محل و183قاعة افراح، و476مقهي، و310مطعم، و91جيم، و416حضانة، ومصادرة 1834شيشة، وتحرير 126مخالفة شهادة صحية، وتحرير 412محضر نظافة، وتحرير 40محضر غش تجاري.

كما تم ضبط 82 أصناف غير صالحه للاستهلاك، وتحرير 87محضر عدم اعلان عن اسعار، و12قضية حيازة سلع تموينية، و6محاضر نقص وزن، و13محضر غرامات.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية البدء اليوم الأربعاء فى تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة موضحا ان تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وناشد المحافظ المواطنين الإلتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وادراكهم لأهمية المشاركة الايجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاجراءات الحظر.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، أن مديرية الطب البيطري قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة المساجد والكنائس.

وأضاف المحافظ استمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت في جميع المراكز والقرى. جاء ذلك خلال جولته  بطنطا ، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا  نائب المحافظ ورؤساء أحياء اول وثان طنطا للتأكد من التزام جميع المحلات بقرار الغلق، كما أمر باخلاء الباعة المتجولين أمام مستشفى الطوارئ.

 


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