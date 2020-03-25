اليوم السابع
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غلق وتشميع 46 مقهى بالجيزة لمخالفة قرار رئيس الوزراء

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:53 م
غلق وتشميع 46 مقهى بالجيزة لمخالفة قرار رئيس الوزراء تشميع مقهى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة محافظة الجيزة حملات موسعة لتطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق كافة المقاهى والكافتريات والمطاعم غلق تام طوال الفترة التى أعلن عنها لمواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات، وتوقيع غرامات وإجراءات قانونية على المخالفين للقرار.
 
وشنت أحياء محافظة القاهرة حملات موسعة على كافة المقاهى، للتأكد من تطبيق القرار، واتخاذ الإجراء القانونى ضد المخالف، حيث يتم تطبيق الإجراءات على المقهى أو المطعم الذى يعمل الأن.
 
وأسفرت الحملات حتى الآن عن غلق وتشميع 46 مقهى وكافتيريا لم يلتزموا بقرار الغلق، وتم تحرير محاضر بذلك لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتستمر الحملات بكافة مناطق المحافظة للتأكد من تطبيق القرار.
 
ومن المقرر أن يتم توسيع الحملات مساء اليوم لتشمل غلق كافة المحال التجارية بالكامل من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى اتخذه أمس ضمن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.
 
وبدأت اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين التنفيذ والتطبيق الفعلى لقرارات الحكومة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتتضمن هذه الإجراءات " حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى الفترة نفسها، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، وتعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة، بالإضافة إلى مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، ومد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين، وتطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، ويستثنى من قرارات حظر حركة المواطنين الأطباء والصحفيين والإعلاميين".
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 

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