اليوم السابع
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غلق المحال بمحافظة كفر الشيخ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:12 م
غلق المحال بمحافظة كفر الشيخ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق المحال تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في تمام الساعة الخامسة، وشهدت مدينة كفقر الشيخ ومدن المحافظة حملات لمتابعة غلق المحال بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سيمون نائب مدير أمن كفر الشيخ، والتزم أصحاب المحال بالغلق وبدأت أعمال الغلق قبل الساعة الخامسة.

يذكر أن  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، تفقدا أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالمزلقان الوسطاني بغرب مدينة كفرالشيخ، ضمن خطة المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، لافتًا إلى التدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة لتنفيذ خطة مكافحة متكاملة لتنفيذ أعمال التطهير في الأماكن الحيوية ومصادر الخطورة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، إجراءات تعقيم و تنظيم حركة المواطنين المترددين علي ماكينات الصرف الآلي، لافتًا أن الهدف الأساسي والوحيد الحفاظ على أرواح أهالينا ومواطنينا بالمحافظة، وذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

جدير بالذكر؛ أنه يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، ويقوم فريق المتوطنه بعمل ورشة عمل للعاملين بالأماكن التي يقوم برشها، لتدريبهم وتوعيتهم بآلية المكافحة واعطائهم النصائح العامة لتجنب انتشار العدوى.

 

 

 

 


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