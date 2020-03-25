اليوم السابع
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غرفة السياحة تطلب قائمة بالعاملين فى شركات السياحة للمساعدة فى صرف رواتبهم

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:39 م
غرفة السياحة تطلب قائمة بالعاملين فى شركات السياحة للمساعدة فى صرف رواتبهم حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات
كتبت آمال رسلان 

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طالبت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر أعضائها من شركات السياحة بإعداد كشوف بيانات عن العاملين لديها المؤمن عليهم وإرساله للغرفة، حيث تبحث الغرف طرق مساعدة الشركات فى سداد رواتب العاملين خلال فترة توقف النشاط بسبب كورونا.

وعممت الغرفة منشورا على شركات السياحة، تطالبهم فيه بسرعة موافاتها بعدد العاملين بالشركة المؤمن عليهم، وإجمالي قيمة رواتبهم الشهرية، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26 مارس الجارى.

وقالت الغرفة فى منشورها أن ذلك يأتى فى إطار حرص الغرفة على بحث كافة السبل لدعم الشركات ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية، بشأن توقف النشاط السياحى نتيجة تفشى فيروس كورونا الجديد.

وأفادت الغرفة أنها بصدد التواصل مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة تفعيل ذلك، وأوضحت أن البيانات المطلوبة يتم إرسالها، وذلك حتى يتسنى دراسة الموقف مع الجهات المعنية.

وكانت الغرف السياحية قد ابلغت أعضائها بتعليمات وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى خلال فترة التوقف للقطاع بعد قرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، لتبدأ الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات فى تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر فى الاتحاد إنه جاء فى مقدمة نتائج اجتماع العنانى مع اتحاد الغرف السياحية أمس توجيهه بالالتزام بمستحقات العاملين بالقطاع وعدم تسريح العمالة خلال فترة التوقف، لافتا إلى أن الغرف الخمس أبلغت اعضائها وخاصة الفنادق وشركات السياحة بضرورة الالتزام التام بذلك.

ونوه إلى أن الوزير شدد خلال الاجتماع مع ممثلى القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين على أن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحى، وطالب الجميع بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع.


شركات السياحة

العاملين

كورونا

اخبار مصر

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