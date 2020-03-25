على مكتب رئيس الوزراء..مستثمرى أكتوبر يتقدمون بطلب لمد الإقرارات الضريبية

كتب هانى الحوتى

كشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، عن تقدم الجمعية بخطاب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بمد تقديم الإقرارت الضريبية للشركات حتى نهاية العام المالى الجارى 30 يونيو لعام 2020، وذلك فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى أثرت على الاقتصاد المحلى والدولى، وخفضت ساعات عمل العاملين بالشركات والمصانع.

وأضاف "شعبان"، لـ"اليوم السابع"، أن الخطاب تضمن أيضاً المطالبة بمد العقود مع الجهات الحكومية دون غرامات وذلك فى ظل اضطراب حركة التجارة الدولية، والتى أثرت على توريد مكونات الإنتاج من الخارج للمصانع، بالإضافة إلى خفض ساعات العمل التى أثرت على توريد مكونات الإنتاج من الخارج للمنصانع، علاوة على خفض ساعات العمل فى المصانع، كما تضمن المطالبة بحدولة المتأخرات والمستحقات على المصانع لدى الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات.

وكانت كبرى شركات المقاولات، قد تقدمت بطلب للدكتور محمد معيط وزير المالية، لتأجيل موعد تقديم الإقرار الضريبى وسداد ضريبة الدخل عن العام المالي 2019، وسداد حصة الشركة فى التأمينات الاجتماعية عن المرتبات حتى نهاية العام بدون غرامات أو فوائد التأخير أسوة بمبادرة البنك المركزى بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للأفراد والمؤسسات مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات من أى نوع على التأخر فى السداد.

وأشادت الشركات بالدور الحيوى والجهد المبذول لوزير المالية فى إصدار حزمة القرارات الأخيرة لاحتواء الآثار السلبية وتداعيات فيروس كورونا على المناخ الاستثمارى والبورصة، موضحين أن تلك القرارات والتوجيهات تشجعنا على تفهم لأزمة السيولة النقدية المتوقعة فى ظل الركود الشديد فى الأسواق، والذى قد يصل لشلل تام فى بعض القطاعات، وفى الوقت نفسه من المهم أن يستمر العمل في قطاع التشييد والبناء، لتجنب أى تداعيات سلبية طويلة الأجل مما يحتاج إلى وجود موارد نقدية كافية للاستمرار فى دفع أجور آلاف العمالة اليومية ومقاولى الباطن، بالإضافة إلى الخامات ومستلزمات البناء والمصروفات الأخرى.

ووقعت على الخطاب المقدم لوزير المالية، وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، كبرى شركات المقاولات وهى شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة، شركة سامكريت مهندسون ومقاولون، شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، شركة رواد الهندسة الحديثة، شركة ريديكون للتعمير، الشركة الهندسية للصناعات والتشييد (سياك).