علاء الزهيرى: تحدى الخير للأسر المتضررة من كورونا يشمل كل العاملين بالتأمين

كتب : حسام الشقويرى

أكد علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين أن مبادرة "تحدي الخي" للأسر المتضررة من فيروس كورونا تشمل جميع العاملين بقطاع التأمين، شركات الوساطة وشركات التأمين، الوسطاء الأفراد، خبراء المعاينة، الخبراء الاكتواريبن .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المبادرة لن تقتصر على مدة شهرين فقط، بل ستمتد طوال فترة الأزمة بالتعاون والتنسيق مع كافة هيئات الدولة، وذلك للراغبين من العاملين بالقطاع، وتقضى المبادرة بكفالة عدد من الأسر لمدة شهرين بواقع 1000 جنيه لكل أسرة بغرض تأمين الغذاء طوال تلك الفترة.

كما سبق وكشف الزهيرى، عن قيام 3 شركات تأمين مصرية بالإعلان عن أن وثائق التأمين على الحياة تشمل فيروس "كورونا كوفيد 19" ضمن تغطياتها الأساسية، وذلك حرصا من شركات التأمين على الوقوف بجانب الشعب المصرى فى حالة الأزمات.

وأضاف الزهيرى، لـ"اليوم السابع"، أن شركات التأمين الصينية تعمل حاليا على توفير تغطية تأمينية عن طريق الموبايل للراغبين قبل ظهور المرض بتكلفة 65 ألف إسترلينى وبحد أقصى 100 ألف شخص، وهناك تغطية تأمينية أخرى لتوقف الأعمال بسبب الفيروس فى إحدى المقاطعات بحد أقصى 29 مليون دولار وتقوم الحكومة بتغطية 70% من التكلفة.