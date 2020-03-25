اليوم السابع
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عشان تضمن فاتورة سليمة.. ابعت قراءة عداد الكهرباء على "القارئ الذكى" بالموبايل

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:27 م
عشان تضمن فاتورة سليمة.. ابعت قراءة عداد الكهرباء على "القارئ الذكى" بالموبايل شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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دعت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، جميع المواطنين سوء الذين توجد عدادات الكهرباء الخاصة بهم داخل منازلهم ولا يرغبون فى الاختلاط بموظف شركة شعاع، استخدام تطبيق القارئ الذكى لعداد الكهرباء وإرسال صورة العداد للشركة، فى إطار الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية بشكل عام و شركة شعاع بشكل خاص للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت شعاع فى بيان لها اليوم، أنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء من خلال Google play مجانا، ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صوره لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى يتم تسجيل بياناته و إرسالها لشركة شعاع ليتم تاكيد الطلب وأخيرا يظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.

وأشارت إلى أن تطبيق " القارئ الذكى لعداد الكهرباء" المجانى يتميز بأنه يعتمد علي التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول علي قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذى يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد، ونوع العداد كما أنه يقضى على كل الطرق الخاصة بالتلاعب فى تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام او تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.

كما توفر شركة شعاع خدمة تلقى الشكاوى و الاستفسارات على واتس اب 01120313831، و تقوم الشركة بالرد على المشترك على الفور و تقديم له كل أوجه الدعم.

وتؤكد شركة شعاع أن جميع العاملين بالشركة يمارسون عملهم بشكل منتظم خارج أوقات الحظر التى أعلنت عنها مجلس الوزراء رغم الظروف الاستثناءية التى تمر بها البلاد من منطلق حرصهم على عدم الاضرار بمصلحة المواطنين و اصدار فاتورة كهرباء سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى لهم.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شعاع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالموبيل

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