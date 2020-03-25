عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية يصل إلى 9137

رويترز

ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 9137 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة .

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل . وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الاثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير شباط عندما سجلت 909 حالات.