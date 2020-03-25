اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية يصل إلى 9137

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:37 ص
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية يصل إلى 9137 محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 9137 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.
 
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة .
 
ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل . وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الاثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير شباط عندما سجلت 909 حالات.

 


كوريا الجنوبيه

كورونا

تفشى كورونا

اصابات كورونا

اخبار كوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة