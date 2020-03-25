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طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تتجه للصين لاستيراد مواد لمواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:03 م
طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تتجه للصين لاستيراد مواد لمواجهة كورونا كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أرسلت سلطنة عمان طائرة إلى جمهورية الصين الشعبية لاستيراد مواد وأجهزة طبية لمواجهة كورونا، ووفقًا لصحيفة الشبيبية الإلكترونية العمانية، توجهت مساء اليوم الأربعاء، إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني إلى  الصين لاستيراد أجهزة طبية متنوعة.

ووفقًا للصيحفة، يأتى ذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).

واليوم أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 99 حالة، وكشفت الوزارة العمانية، عن أن 7 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، بينما تخضع حالة واحدة للتقصى الوبائى.

وكانت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة من فيروس كورونا المستجد، بسلطنة عمان، أصدرت عددًا من القرارات الجديدة لمنع تفشى الفيروس، وقررت اللجنة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، أمس الثلاثاء- فتح حساب مصرفى لتلقى التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

 كما قررت اللجنة تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوى.

 

 


سلطنة عمان

كورونا

تفشي كورونا

فيروس كورونا

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