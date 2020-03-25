اليوم السابع
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ضبط 10 آلاف لتر كحول و110 أختام مزورة وفحص 23 شكوى ارتفاع أسعار فى القليوبية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:29 م
ضبط 10 آلاف لتر كحول و110 أختام مزورة وفحص 23 شكوى ارتفاع أسعار فى القليوبية ضربة جهاز حماية المستهلك لبؤر الفساد بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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حقق جهاز حماية المستهلك بالقليوبية بقيادة اللواء سيد عثمان، ضربات استباقيه قوية لبؤر الغش والاحتكار، ومواجهة أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك، وذلك استكمالاً للدور الوطنى الذي يؤمن به جهاز حماية المستهلك خاصة فى مواجهة الأزمات والحرص على التواجد الدائم بالاسواق، فقد تم ضبط وكراً بالقليوبية لتصنيع الكحوليات والمطهرات المغشوشة قبل طرحها فى الأسواق، والتي تنوعت ما بين كميات كبيرة من جراكن الكحول وكراتين سترليوم وقسطرة تايلاندى المنشأ، ودفاتر وأختام مقلدة باسم صيدليات وعيادات طبية ومستشفيات محظور تداولها خارج المنظومة الطبية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 48 جركن كحول سعة الواحد 20 لتر لكل جركن بما يعادل 10 آلاف لتر كحول، و20 كرتونه سترليوم داخل كل كرتونة 12 عبوة، و12 كرتونة قسطرة تايلاندى الصنع ٣ مم كل كرتونة بها 10 قطع،  و85 عبوة سترليوم صغيرة سعة الواحدة 100 مم، و55 ختم خشبى بأسماء صيدليات وعيادات مختلفة، و55 ختم بلاستيك اليكترونى بأسماء صيدليات وعيادات طبية، كما تم ضبط دفاتر محظور تداولها خارج المنظومة الطبية لشركات طبية مختلفة.

 

وأكدت المعلومات أن كل هذه الكميات ليس لديها أية أوراق رسمية وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مصدرها، كما أنه ليس لديها أية فواتير، موضحة أنه بلغ إجمالي تكلفة تلك المضبوطات ما يعادل حوالي 198 ألف جنيها، وعلى الفور تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها،

 

ومن ناحيته أكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، أن رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور راضي عبد المعطي، وجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن الفرع تلقى 23 شكوى بشأن ارتفاع الأسعار بالصيدليات والأسواق، وتم العمل على مراقبة الأسواق والصيدليات لعدم حجب المطهرات والكمامت الطبية عن المواطنين أو بيعه بأعلى من التسعيرة المقررة والتلاعب في أسعارها، إلى جانب التأكد من جودة المنتج والسلع المعروضة للمواطنين.

 

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