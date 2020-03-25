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ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بالقليوبية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:52 م
ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بالقليوبية اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث قسم شرطة قليوب القبض على عاطل هارب من حكم قضائي غيابى، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه في قضية مخدرات تحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد بأنه أثناء قيام كمين أمني بتفقد الحالة الأمنية ليلا بمدينة قليوب تمكن من ضبط المدعو "م.ع.ع"، 26 عاما، وبالكشف عنه جنائيا تبين هروبه من حكم غيابي في قضية مخدرات بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه تم التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض 8 عاطلين لترويجهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بشن ضباط مباحث المديرية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من"ع.ح" 34 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 8 طلقة من ذات العيار، و"ا.ق"ر30 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه، و"ا.ع"23 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وعدد 6 طلقة من ذات العيار،و"م.ا" 25 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 240 جنيه وهاتف محمول، و"م.م" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 5 طلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 450 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول ،و"م.ع" 42 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3022 لسنة 2020م إدارى مركز القناطر الخيرية، و"م.ر" 43 سنة، عاطل، وبحوزتة سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، و "ع.ع" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

 


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