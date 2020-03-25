اليوم السابع
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ضبط نصاب بطهطا أوهم المواطنين بتسجيلهم ضمن العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:12 ص
ضبط نصاب بطهطا أوهم المواطنين بتسجيلهم ضمن العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة ضبط متهم - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج ، برئاسة الرائد أحمد عز ، من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسجيل بياناتهم ضمن العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة .

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من اللواء خالد الريفى مساعد لمدير لقطاع الشمال ، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا ، مفادها قيام عاطل بأعمال النصب على المواطنين ، مستغلا فى ذلك أعمال تسجيل العمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد أحمد عز رئيس وحدة مباحث القسم ، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة ، تم إستهداف المتحرى عنه ، وتبين أنه "قاسم ج م ح " 40 سنة بدون عمل ويقيم دائرة القسم ، حيث يقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسجيل بياناتهم ضمن العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهرى .

تم ضبط المتهم عنه وبحوزته مبلغ " 900 " جنيهاً - " 32 " استمارة تسجيل مجانية منسوب صدورها لوزارة القوى العاملة بسوهاج وعدد من إيصالات استلامه مبالغ مالية بمواجهة المتهم أعترف بارتكاب الواقعة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

 


سوهاج

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اخبار مصرية

القوى العاملة

العمالة الغيرمنتظمة

النصب على المواطنين

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