اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط كمية من القفازات والكمامات بمحل بقليوب قبل ترويجها بالسوق السوداء

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:30 م
ضبط كمية من القفازات والكمامات بمحل بقليوب قبل ترويجها بالسوق السوداء كمامة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، كمية القفازات والكمامات بمحل للمستلزمات الطبية بقليوب، بعد حجبها عن المواطنين لغرض ترويجها بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدعو "م.ه" صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل ومستلزمات طبية، بدائرة مركز قليوب لقيامه بتخزين كمية من القفازات والكحول الأثيلى ومواد مطهرة وكمامات، مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، وحجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء .

 

تم ضبط 8000 قفازات "جوانتي" وكمامات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 5243، جنح قليوب وتولت النيابة التحقيق.

 

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لاحتكاره أكثر من 28 طن سلع غذائية، فضلا عن 697944 عبوة شاى وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص، لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944 عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

 

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام.


القليوبية

تموين القليوبية

ضبط جوانتى وكمامات

حملة تموينية بالقليوبية

مدير امن القليوبية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة تتحفظ على كمامات ومستلزمات طبية غير صالحة بالإسكندرية

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:07 م

صور.. ضبط 8869 كمامة و133 ألف قفاز طبى خلال حملات فى أسيوط

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:44 م

ضبط قفازات طبية وكمامات ومطهرات خلال حملات رقابية بكفر الشيخ

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:23 م

"الداخلية" تضبط 150 ألف كمامة طبية مغشوشة فى الجيزة

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:20 م

ضبط 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر فى الإسكندرية.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:15 م

حبس صاحب محل لحيازة كمامات وكحول بهدف الاحتكار 4 أيام

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة