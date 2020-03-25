ضبط كمية من القفازات والكمامات بمحل بقليوب قبل ترويجها بالسوق السوداء

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، كمية القفازات والكمامات بمحل للمستلزمات الطبية بقليوب، بعد حجبها عن المواطنين لغرض ترويجها بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدعو "م.ه" صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل ومستلزمات طبية، بدائرة مركز قليوب لقيامه بتخزين كمية من القفازات والكحول الأثيلى ومواد مطهرة وكمامات، مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، وحجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء .

تم ضبط 8000 قفازات "جوانتي" وكمامات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 5243، جنح قليوب وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لاحتكاره أكثر من 28 طن سلع غذائية، فضلا عن 697944 عبوة شاى وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص، لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944 عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام.