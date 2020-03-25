اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 07:46 م
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ضبط فتاتين فى حالة إعياء داخل شقة يستخدمها صينيون لشواء ثعابين وجبات غذائية

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:13 م
ضبط فتاتين فى حالة إعياء داخل شقة يستخدمها صينيون لشواء ثعابين وجبات غذائية شواء الثعابين
دينا الحسيني

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كشفت مصادر مطلعة أن القوة الأمنية التابعة لمباحث قطاع القاهرة الجديدة التى داهمت منذ قليل شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء للبيع، تتحفظ على فتاتين صينيتين عثر عليهما بأحد غرف الشقة وهما فى حالة صحية متدهورة.
 
وقالت المصادر إنه تم استدعاء مجموعة من الأطباء لإجراء الكشف الطبى على الفتاتين وكل المتواجدين بالشقة، كما تم اخطار السفارة الصينية بالقاهرة لارسال مندوب لحضور التحقيق مع المقبوض عليهم.
 
وأكدت المصادر أنه جارى الآن فحص محتويات الشقة، خاصة أن البلاغ الذى تلقته مباحث القاهرة كان يشير إلى وجود "خفافيش" موضوعة فى صناديق داخل الشقة، موضحة أن تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية، فضلا عن تعقيم كامل المبنى.
 
 
كان مدير أمن القاهرة، تلقى اخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من احد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبه، وعلي الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين اثنين منهم سيدات وتم التحفظ على كمية من الثعابين كانت احدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشويها وعرضها للبيع للصينيين المقيميين فى القاهرة.
 
وقالت مها صبره، جيران الشقة المضبوطة أنهم دائماً كانوا يلاحظون تردد أعداد كبيرة على الشقة من سنيين ومصريين أيضا، وكانت هذه الزيارات مثار اهتمام واستغراب كل الجيران، مشيرة إلى أنهم كانوا دائمى الشكوى من الرائحة التى كانت تنبعث من الشقة.

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