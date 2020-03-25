ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات فى شبين القناطر

القليوبية نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتمكن الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من "و س ل"، و"م س ل" عاطلين، ومقيمين دائرة المركز بقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا للإتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر تزن 250 جراما ومبلغ مالى وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقضايا هتك عرض وسرقة بطوخ وكفر شكر تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام ضباط مباحث المركز بضبط الهاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتم ضبط كلا من "م.ا"45سنة، سمكرى، و"ط ا"37سنه، المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 32032 لسنة 2018م جنايات مركز طوخ – عاهة مستديمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16 أحوال المركز .

وفى كفر شكر تمكن المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز من ضبط "ا.م"50سنه،سائق،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3275 لسنة 2018م جنح مركز كفر شكر هتك عرض وسرقة .. وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 22 أحوال تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف شبرا الخيمة تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بقيام ضباط المرور بحملة لضبط الخارجين عن القانون والقائمين بأعمال البلطجة وفرض الإتاوات بمواقف القليوبية واسفرت الحملة عن ضبط كلا من"ع.ع"32سنه،مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة موقف مسطرد المؤسسة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 85 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7379 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة.