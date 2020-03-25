صيدلة الزقازيق توزع مطهرات ومنشورات لتوعية المواطنين ضد فيروس كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قالت الدكتورة غادة شاكر، عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، إنه في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية لمواكبة خطة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بادرت الكلية تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الدكتورة مرفت حسني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكثيف جهودها لتقديم مساعدات للمواطنين ونشر الثقافة الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة غادة شاكر لـ"اليوم السابع" أن طلاب الكلية قاموا بالجهود الذاتية بإعداد نشرات توعية عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، كما عكف طلاب الكلية على تحضير أعداد كبيرة من عبوات الكحول الايثيلي تركيز 70% تحت إشراف الدكتورة هناء الغمري أستاذ الصيدلانيات بالكلية وتوزيعها مع النشرات مجانا على المواطنين مع تقديم النصائح الإرشادية حول سبل تجنب الإصابة بهذا الفيروس.

يشار أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتي (الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتي شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.