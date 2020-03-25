اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:58 م
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صور – بدء تطبيق حظر التجول فى محافظة الوادى الجديد ودرويات امنية لضبط المخالفين

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:38 م
صور – بدء تطبيق حظر التجول فى محافظة الوادى الجديد ودرويات امنية لضبط المخالفين
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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بدأت قوات أمن الوادى الجديد فى تنفيذ قرار حظر التجوال على مستوى مراكز المحافظة بدءا من الساعة السابعة مساءا حيث التزم المواطنين بتنفيذ القرار وبدت الشوارع خالية من المارة وقام اللواء هشام لطفى مدير أمن المحافظة بتنفيذ جولة مرورية لتفقد تنفيذ قرار حظر التجول والتفتيش على قوات التأمين والدوريات المرورية المكلفة بتنفيذ القرار حيث قامت قوات الأمن بتحذير المواطنين قبل الدخول فى وقت الحظر عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بتطبيق القرار حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (1)

كما التزم التجار وأصحاب الأنشطة التجارية بمحافظة الوادى الجديد بقرار الغلق فى الساعة الخامسة مساءا على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيث استعد أصحاب المحلات والانشطة التجارية المقرر غلقها بموعد الغلق منذ الساعة الرابعة والنصف وحرى تنفيذ حملات أمنية مكبرة بتوجيهات من اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة والتى قامت بالمرور على الشوارع والميادين وشددت على غلق المحال التجارية والانشطة المدرجة بالقرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ولم يتم تحرير اية محاضر بعدم التنفيذ فى ظل التعاون الجاد من اصحاب المحلات والتكاتف مع جهود المحافظة للحفاظ على الوادى الجديد خالية من فيروس كورونا .

 
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (2)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (2)

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة وأرقام هواتف محمول للابلاغ عن المخالفين لقرار غلق المنشآت التجارية المدرجة بقرار رئيس الوزراء اعتبارا من الساعة السابعة مساء وذلك على مستوى كافة مراكز المحافظة وذلك في إطار تنفيذ خةة الوقاية من فيروس كورونا بجانب تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت والتي أسفرت عن غلق 273 منشأة تجارية في حملة مكبرة بمركزي الداخلة والخارجة

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (3)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (3)

وأكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة ، إغلاق 129 منشأة بزمام مدينة الخارجة وتوابعها، ما بين مقهى ودار مناسبات ومعارض ودور حضانة، عن طريق حملة متخصصة قامت بالمرور داخل المدينة للتأكد من الالتزام بالغلق، وتمكنت الحملة من إجراء عدة مخالفات للأفراد أصحاب المنشآت غير الملتزمين و أكد اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة، أن أجمالي المنشآت التي جرى غلقها حتى الآن لمواجهة كورونا ، بلغت 144 منشأة.

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (4)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (4)

 

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (5)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (5)

 

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (6)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (6)

 

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (7)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (7)

 

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (8)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (8)

 

تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (9)
تطبيق قرار حظر التجول بالوادى الجديد (9)

 

 

أكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة ، إغلاق 129 منشأة بزمام مدينة الخارجة وتوابعها، ما بين مقهى ودار مناسبات ومعارض ودور حضانة، عن طريق حملة متخصصة قامت بالمرور داخل المدينة للتأكد من الالتزام بالغلق، وتمكنت الحملة من إجراء عدة مخالفات للأفراد أصحاب المنشآت غير الملتزمين و أكد اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة، أن أجمالي المنشآت التي جرى غلقها حتى الآن لمواجهة كورونا ، بلغت 144 منشأة.


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