اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور – أصحاب المحلات والانشطة التجارية بالوادى الجديد يلتزمةن بقرار الغلق فى الخامسة مساءا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:29 م
صور – أصحاب المحلات والانشطة التجارية بالوادى الجديد يلتزمةن بقرار الغلق فى الخامسة مساءا شوارع الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

التزم التجار وأصحاب الأنشطة التجارية بمحافظة الوادى الجديد بقرار الغلق فى الساعة الخامسة مساءا على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيث استعد أصحاب المحلات والانشطة التجارية المقرر غلقها بموعد الغلق منذ الساعة الرابعة والنصف وحرى تنفيذ حملات أمنية مكبرة 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (2)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (2)

بتوجيهات من اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة والتى قامت بالمرور على الشوارع والميادين وشددت على غلق المحال التجارية والانشطة المدرجة بالقرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ولم يتم تحرير اية محاضر بعدم التنفيذ فى ظل التعاون الجاد من اصحاب المحلات والتكاتف مع جهود المحافظة للحفاظ على الوادى الجديد خالية من فيروس كورونا .

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (1)

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة وأرقام هواتف محمول للابلاغ عن المخالفين لقرار غلق المنشآت التجارية المدرجة بقرار رئيس الوزراء اعتبارا من الساعة السابعة مساء وذلك على مستوى كافة مراكز المحافظة وذلك في إطار تنفيذ خةة الوقاية من فيروس كورونا بجانب تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (8)

والتي أسفرت عن غلق 273 منشأة تجارية في حملة مكبرة بمركزي الداخلة والخارجة حيث أكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة ، إغلاق 129 منشأة بزمام مدينة الخارجة وتوابعها، ما بين مقهى ودار مناسبات ومعارض ودور حضانة، عن طريق حملة متخصصة قامت بالمرور داخل المدينة للتأكد من الالتزام بالغلق، وتمكنت الحملة من إجراء عدة مخالفات للأفراد أصحاب المنشآت غير الملتزمين.

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (2)

ومن جانبه أكد اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة، أن أجمالي المنشآت التي جرى غلقها حتى الآن لمواجهة كورونا ، بلغت 144 منشأة.

 
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (3)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (3)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (4)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (4)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (5)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (5)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (6)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (6)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (7)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (7)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (8)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (8)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (9)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (9)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (10)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (10)

 

التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (11)
التزام اصحاب المحلات بالوادى الجديد بقرار الغلق فى الخامسة مساءا (11)

 

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يتفقد الأسواق والمواقف لمتابعة الإجراءات الوقائية

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:58 م

صور.. وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الداخلة بالوادى الجديد بـ12 مليون جنيه

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:45 م

ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر فى الوادى الجديد

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:05 م

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الوادى الجديد مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:55 ص

"كابينة أمان" لإجراء تحاليل فيروس كورونا فى الوادى الجديد بدلا من المعامل

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:21 ص

«تطبيقا للقانون» غلق الأسواق وحظر تجمعات الباعة فى محافظات مصر لمكافحة كورونا..حملات مكثفة لضبط المخالفين فى الإسكندرية..ومنع إقامة «سوق التلات» فى الأقصر والشرقية والمنيا والقليوبية وغلق المعارض بالوادى الجديد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة