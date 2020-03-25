اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 05:49 م
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صور.. وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الداخلة بالوادى الجديد بـ12 مليون جنيه

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:45 م
صور.. وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الداخلة بالوادى الجديد بـ12 مليون جنيه
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى وقت سابق، وصل إلى مستشفى الداخلة، اليوم الأربعاء، جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذى تم توفيره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفى وتخفيفاََ على المرضي من أبناء المركز والمراكز المجاورة، مشيراََ إلى أنه من المقرر البدء فى أعمال تركيبه وتشغيله فوراً لتقديم الخدمة في أقرب وقت.
 
 
وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة العام ، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه وستم البدء في تركيبه بداية الشهر المقبل، ضمن خطة الوزارة لرفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
 
 
ولفت إلي أن الوزارة وافقت على تنفيذ مشروع العلاج عن بعد في الوادي الجديد، من خلال ربطها بمستشفى أسيوط الجامعي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مشقة السفر لأسيوط للحصول علي الخدمات الطبية في التخصصات الجامعية مثل الأورام وجراحات المناظير والأوعية الدموية.
 
 
وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التقت محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، يوم 15 يناير 2020، بمقر وزارة الصحة بالقاهرة، وأعلنت موافقتها على إدراج الوادي الجديد بمشروع التأمين الصحي الشامل في يوليو المقبل، وربط المحافظة بمشروع العلاج عن بعد بمستشفى أسيوط الجامعي.
 
وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن بدء التجهيزات الخاصة بإنشاء قسم متخصص للعناية المركزة للأطفال بمستشفى الخارجة العام. 
 
أكد محروس، تخصص مكان لإقامة هذا القسم بمنطقة قسم الأطفال بمستشفى الخارجة العام، وتتولي المحافظة تجهيز القسمـ تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.
 
أضاف أنه جري تخصيص بشكل مبدئي مبلغ مليون جنيه، لإقامة وتجهيز قسم العناية المركزة للأطفال، علي أنه يجري استكمال تدبير باقي الاعتمادات المالية لتشغيل القسم خلال شهر من الآن.
 
ولفت إلى استكمال أعمال تجهيز ستشفي باريس المركزي، من خلال تولي وزارة الصحة أعمال رفع الكفاءة والتجهيز لمبني بيوت الطلبة بمدينة باريس، لتكون مركزا طبيا شاملا لخدمة أهالي باريس ومنطقة درب الأربعين، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث إن المديرية بصدد استقبال لجنة فنية متخصصة لمعاينة الموقع وتجهيز للبدء في التنفيذ خلال شهر من الآن.
 
وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الداخلة بالوادى الجديد (1)
 

 

وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الداخلة بالوادى الجديد (2)
 

 

وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الداخلة بالوادى الجديد (3)
 

 

وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الداخلة بالوادى الجديد (4)

 


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