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صور.. نائب محافظ الغربية: تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:25 م
صور.. نائب محافظ الغربية: تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف
الغربية مصطفى عادل

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أصدر الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، توجيهاته للواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمراجعة مشروعات الرصف بنطاق المركز، والتأكد من الانتهاء التام من جميع المرافق قبل أعمال الرصف بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة المحلة، اليوم، حيث تابع أعمال الرصف الجارية بشارع سكة زفتى بحي ثان المحلة، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع.

 

وشدد نائب محافظ الغربية على ضرورة سرعة الانتهاء من الرصف طبقا للجداول الزمنية المحددة، كما وجه رئيس حى ثان المحلة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمساهمة فى خطة الدولة فى مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

 

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا، والتصدي للمخالفين لقرار الحظر والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح المحافظ أنه تم اغلاق 1544 سنتر دروس خصوصية و68محل و183قاعة افراح، و476مقهي، و310مطعم، و91جيم، و416حضانة، ومصادرة 1834شيشة، وتحرير 126مخالفة شهادة صحية، وتحرير 412محضر نظافة، وتحرير 40محضر غش تجاري.

 

كما تم ضبط 82 صنف غير صالح للاستهلاك، وتحرير 87محضر عدم اعلان عن اسعار، و12قضية حيازة سلع تموينية، و6محاضر نقص وزن، و13محضر غرامات.

 

من ناحيه اخرى أكد الدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية  البدء اليوم الأربعاء  فى تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة موضحا ان تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

 

وناشد المحافظ المواطنين الإلتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وادراكهم لأهمية المشاركة الايجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات الحظر.

 

نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف (2)
نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف 

 

نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف (3)
نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف 

 

نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف (1)
نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف 

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