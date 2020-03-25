صور.. محافظ سوهاج يؤكد التزام الأهالى بحظر التجوال وأنهم على قدر المسئولية

سوهاج - عمرو خلف

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، التزام المواطنين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة بـ 11 مركزا و3 أحياء بقرار حظر التجوال الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء، والذى بدأ فى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وقال محافظ سوهاج إنه تمت إذاعة قرار الحظر من خلال الإذاعات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لتذكير المواطنين بالقرار، والذى لاقى استجابة كبيرة مساء اليوم من أهالى وأبناء المحافظة، معربا عن تقديره لاستجابة المواطنين وأنهم على قدر المسئولية، داعيا المولى عز وجل أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصرنا الغالى شعبا وجيشا وقائدا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأستقرار.

جدير بالذكر أن قرارات رئيس مجلس الوزراء تضمنت أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وتضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.



تطبيق الحظر فى سوهاج (1)



تطبيق الحظر فى سوهاج (2)



تطبيق الحظر فى سوهاج (3)



تطبيق الحظر فى سوهاج (4)



تطبيق الحظر فى سوهاج (5)



تطبيق الحظر فى سوهاج (6)



تطبيق الحظر فى سوهاج (7)



تطبيق الحظر فى سوهاج (8)