صور.. محافظ أسيوط يقود حملة تعقيم مستشفى الحميات وماكينات الصرف الآلى

أسيوط/هيثم البدرى - ضحا صالح

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة تطهير وتعقيم لمستشفى الحميات بأسيوط وبعض ماكينات الصرف الآلي "ATM" بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأكد المحافظ، استمرار حملات التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية وغير الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، موضحاً أنه تم تعقيم مداخل ومخارج والبوابات الرئيسية وغرف وأقسام وعيادات واستقبال مستشفى الحميات فضلاً عن تعقيم ماكينات الصرف الآلي "ATM" بحي شرق وحي غرب أسيوط باستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع، لافتاً إلى استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والاحياء والمراكز والمدن والمديريات والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة.

كان محافظ اسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وناشد المحافظ، المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات فضلاً عن عدم الحصول على معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا إلا من مصادرها الرسمية المعتمدة كوزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهخة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



محافظ أسيوط يتفقد حملة تعقيم وتطهير مستشفى الحميات وماكينات الصرف الآلي



محافظ أسيوط يتفقد حملة تعقيم وتطهير مستشفى الحميات وماكينات الصرف الآلي



محافظ أسيوط يتفقد حملة تعقيم وتطهير مستشفى الحميات وماكينات الصرف الآلي



محافظ أسيوط يتفقد حملة تعقيم وتطهير مستشفى الحميات وماكينات الصرف الآلي



محافظ أسيوط يتفقد حملة تعقيم وتطهير مستشفى الحميات وماكينات الصرف الآلي



محافظ أسيوط يتفقد حملة تعقيم وتطهير مستشفى الحميات وماكينات الصرف الآلي