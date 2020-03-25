اليوم السابع
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صور.. فض أسواق كفر الرجالات وإمياي بطوخ وتحرير محاضر للمخالفين

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:06 م
صور.. فض أسواق كفر الرجالات وإمياي بطوخ وتحرير محاضر للمخالفين فض الأسواق المخالفة بمدينة طوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم مجموعة من التجار أسواقا شعبية مخالفة بعدد من قرى مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، ضاربين بقرار رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد عرض الحائط، ومعرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ بالقليوبية، بقيادة محمد خيرى رئيس مدينة طوخ، حملة مكبرة لفض سوق قرية كفر الرجالات، وإمياى التابعة للمركز والمدينة بناءا على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفض جميع الأسواق والسويقات الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الأسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

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فيروس كورونا المستجد

اسواقا شعبية

اسواق مخالفة بالقليوبية

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