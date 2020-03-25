صور.. ضبط 8869 كمامة و133 ألف قفاز طبى خلال حملات فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية ومحال بيع المستلزمات الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة علي بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتداولها وضمان توافرها للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم شن عدة حملات مفاجأة بالتنسيق بين التفتيش الصيدلي بمديرية صحة أسيوط ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط ومديرية التموين في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها أو التي يتم تخزينها استغلالًا لحاجة المواطنين إليها أسفرت عن تحرير 40 محضر جنح أمن دولة طوارئ.

من جانبه أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إلى أن تم المرور على الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية على مدار 3 أيام بجميع مراكز ومدن المحافظة بمشاركة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة والعقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين والمقدم محمد الشريف والمقدم أحمد جميل بإدارة مباحث تموين أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٩٥٠ زجاجة بخاخة كحول صغير وعدد ١٨٠ لتر كحول و١٣٣٦٠٠ قفاز طبي و ٨٨٦٩ كمامة طبية و٥١ لتر مطهرات متنوعة وتم تحرير عدد ٤٠ محضر جنح أمن دولة طوارئ وتنوعت المخالفات ما بين امتناع عن البيع وغش تجاري وبيع أزيد من السعر الجبري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات لافتا إلى استمرار الحملا ت بناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات محافظ أسيوط وتكليفات الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وتحت رعاية الدكتور أحمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية وضمان توافرها للمواطنين.



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات



ضبط كمامات ومطهرات وقفازات طبية في حملات على الصيدليات (