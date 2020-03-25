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قبل إجتماع مجلس الجامعة :

صور .. رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:51 م
صور .. رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة يجرون اختبار الكشف عن كورونا الكشف على رئيس جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة
القليوبية - نيفين طه

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أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ، والأمين العام ، والأمناء المساعدين الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" قبل بدء اجتماع مجلس الجامعة مساء اليوم.

وأكد رئيس جامعة بنها ، على استمرار رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع كافة الإدارات المعنية بالجامعة ، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل إدارة الجامعة وكلياتها والمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف السعيد ، أنه تم تعليق جميع الفعاليات بالجامعة وكلياتها ومراكزها من مؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات ، واحتفالات ومعارض ودوريات رياضية ، حتى إشعار آخر ، مشيرا ألى أنه اعطى تعليمات بتعقيم القاعات قبل بدء وبعد اى إجتماعات مع تقليل عدد الحضور واختصار الوقت قدر الإمكان .

وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى بأشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بإخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة ف النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم اخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى .

وفى سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

 

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الكشف على رئيس جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 

 

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الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 

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الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 
IMG-20200325-WA0046
الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 

 

IMG-20200325-WA0048
الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 

 

IMG-20200325-WA0049
الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 

IMG-20200325-WA0050

الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 
 
IMG-20200325-WA0051
الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 

 

IMG-20200325-WA0052
الكشف على عمداء ونواب جامعة بنها قبل اجتماع الجامعة 

 


فيروس كورونا

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الكشف على عمداء جامعة بنها

الكشف على رئيس جامعة بنها

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