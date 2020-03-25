صور.. رئيس جامعة أسيوط يدعو لدعم المستشفيات بالأجهزة الوقائية والتنفس الصناعى

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تحية شكر وتقدير لمستشفيات أسيوط الجامعية وكافة القائمين على العمل بها من أطباء وتمريض والتى تشهد انتظام للخدمة الطبية المقدمة بها على نفس المستوى من التميز والكثافة العددية الهائلة من المترددين عليها.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة فى جلسته الدورية المنعقدة عن شهر مارس الجارى وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات النظرية والعملية بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط الدعوة لكافة الهيئات والأفراد القادرة بقيامها بالدور المجتمعى المنوط بها فى تلبية احتياجات المستشفيات المصرية بشكل عام، وبالأدوات الوقائية المختلفة وأجهزة التنفس الصناعى وهو ما أصبح حاجة ملحة فى كافة المستشفيات على مستوى العالم، منوهاً إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تقبل التبرع المالى من الراغبين فى دعمها من خلال رقم حساب 8/78911/450/9 بكافة فروع البنك الأهلى على مستوى الجمهورية وذلك لشراء المستلزمات اللازمة وبكميات كافية فى ظل تلك الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قد أصدر قراراً بتخفيض تواجد العاملين بالقطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة وذلك بنسب متفاوتة حسب حاجة العمل، وذلك فى إطار الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه بموجب هذا القرار يسمح لعدد من العاملين المنتسبين للقطاع التعليمى والإدارى بالتغيب عن العمل وتطبيق نظام التواجد بالتناوب بما يضمن انتظام سير العمل وعدم تعطيله وذلك تحت إشراف ومتابعة القيادات الإدارية المختصة على أن يعتبر هذا القرار سارياً لحين أشعار آخر.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد المنتسبين للجامعة واستكمالاً لما تتخذه إدارة الجامعة من إجراءات وقائية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، موضحاً أنه تم التنسيق مع قيادات الجهاز الإدارى المركزى وذلك لوضع معايير لنسب المتواجدين داخل كل إدارة وذلك وفق لطبيعة العمل وبما لا يضمن الإخلال به وضمان انتظامه والتى تراوحت ما بين 50 % من نسبة التواجد ووصلت إلى 10% فقط فى بعض الإدارات غير الحيوية حالياً، على أن يتم تطبيق تلك النسب فى الإدارات الفرعية المناظرة فى كل كلية واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن التزام النسب المخصصة للحضور بكل إدارة .



رئيس جامعة أسيوط



اجتماع رئيس جامعة أسيوط



رئيس جامعة أسيوط يشيد بحجم العمل في مستشفيات أسيوط الجامعية