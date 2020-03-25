صور.. حملات تعقيم للمنشآت العامة بأسيوط للوقاية من فيروس "كورونا"

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات التعقيم والتطهير بكافة المنشأت الحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وبإشراف كامل من الوحدات المحلية والقروية والمديريات الخدمية كإجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ضمن خطة المحافظة لإجراء عمليات التعقيم الشاملة لعدد من المنشآت الخدمية بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمديريات الخدمية كالصحة والزراعة والطب البيطرى والثقافة و... وغيرها وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ أن حملات التعقيم تضمن مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد والوحدات المحلية والقروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمجازر ومراكز الشرطة والوحدات البيطرية والمديريات والإدارات الخدمية بالقرى والمراكز كـ (الصحة والطب البيطرى والثقافة والزراعة) فضلاً عن مقرات شركة مياه الشرب والصرف الصحى حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى لافتاً إلى مشاركة فرق من هذه الجهات فى عمليات التطهير وبإشراف رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات وبرئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.

وواصل المحافظ مناشداته المستمرة للمواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء فى المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأى أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه فى أن تكون عدوى فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء (



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء



حملات تطهير المنشآت العامة بالمراكز والأحياء