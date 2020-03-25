اليوم السابع
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صور.. توفير أجهزة القياس الحرارى وسيارات متنقلة للكشف السريع فى الدقهلية

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:36 م
صور.. توفير أجهزة القياس الحرارى وسيارات متنقلة للكشف السريع فى الدقهلية جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديرى المديريات والقطاعات المعنية بمواجهة فيروس كورونا وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية منع التجمعات، ومتابعة غلق الأسواق والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير حركة الآنتقال الإجبارى أثناء وقوع أحداث طارئة، وضرورة التأكد من توفير المياه والكهرباء دون انقطاع على مدار اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة توفير أجهزة القياس الحرارى بكافة النقاط والمناطق بالمحافظة وتوفير سيارات متنقلة للكشف السريع وأجهزة التعقيم، مشيرا إلى أن أولى الأولويات للدولة توفير احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر.

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق والتعأون بين التضامن والصحة والهلال الأحمر لتوفير متطوعين للقيام بأعمال تطهير ماكينات الصرف الآلى وتوفير المستلزمات من المناديل والكحول .

وأكد محافظ الدقهلية قيام مديرية الصحة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الشأن لفحص المخالطين لأى حالات اشتباه أو إصابة وتقصى محيطها العام، والقيام بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بتوزيع متطوعين لمتابعة دور الايتام والمسنين ومتابعة حالات العزل المنزلى والتأكد من التزامهم بالعزل وتوفير متطلباتهم اليومية.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توفير السلع الغذائية المختلفة بكافة المحال والمنافذ بأسعارها دون مغالاة والعمل على إقامة عدد من المنافذ للبيع بسعر أقل من الأسعار.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير متطوعين لدعم كبار السن فى استلام المواد التموينية والمعاشات وغيرها من الخدمات وتوفير الدعم المادى والاجتماعى لأسر حالات العزل بالتعأون مع الصحة.

ووجه محافظ الدقهلية لمديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بسرعة وتيسير تنفيذ الخدمات للمواطنين لمنع التكدس داخل المصالح الحكومية والجهات المختلفة مؤكدا على ضرورة التعأون والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات بنطاق المحافظة.

 حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعقيد تامر العوضى المستشار العسكري، والمقدم أحمد سامى المخابرات الحربية، والمقدم محمود يوسف قوات تأمين المنصورة، وسعد ألفرمأوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد .

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (

الدقهلية

محافظ الدقهلية

كورونا

صحة الدقهلية

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