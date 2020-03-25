صور.. تنفيذ قراري إخلاء إدارى نهائي لأحد المنازل حفاظًا على الأرواح بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة اليوم بتكليف من اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة بتنفيذ قراري الإخلاء الإداري النهائي رقم129 رقم 230.

وذلك بناء على صدور القرارين الهندسيين رقمي 20 و36 الصادرين من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط وذلك للحفاظ على الأرواح من المارة والجيران وتم تسليم المنازل إلى ماليكيها لتنفيذ قراري الإزالة وفقًا لما جاء بالقرارات الهندسية، وكان ذلك بتواجد أحمد علي أبو العلا مسؤل الإزالات بالمركز وحسن عبد الله رئيس حى شرق المدينة وأحمد خلف مسئول الحى.

وتستعد الوحدة المحلية لتنفيذ قرارى رئيس الوزراء رقم ٧٣٩ / ٧٤٠ لسنة ٢٠٢٠ م والكتاب الدورى الوارد من اللواء الوزير محافظ المنيا رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠ م بغلق جميع المقاهى والكافيهات والملاعب والمراكز التجارية والمحال العامة بالتنسيق مع وحدة مباحث مغاغة ومركز شرطة مغاغة.

كما أكد أبوالمجد جمعة مدير الإشغالات بالمركز أن متابعة تنفيذ القرار سارية على مدار اليوم لردع من يخالف التعليمات حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجعة فيروس كورونا

وكان اللواء أسامة القاضى أصدر كتابًا دوريًا، رقم "24"لسنة 2020، لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات، والهيئات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24-3-2020.

وشدد المحافظ في الكتاب الدوري على اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي

أنه بداية من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس.. يحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء المحافظة أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي، وكذلك توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

وتُغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، محال البقالة، الصيدليات والسوبر ماركت المتواجد خارج المراكز التجارية.

وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه

وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً

وتعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، ولا يسري ذلك علي الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار اليها بهذه الفقرة التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القرار، اوخلال فترة سريانة طوال مدة العمل به، وذلك دون اعباء مالية على المواطنين.

وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية

وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.

ويستمر العمل بقرار المحافظة رقم 246 لسنة 2020 بشان تخفيض العمالة المتواجدة بالجهات الوارده، والصادر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 لمدة خمسة عشر يوما اعتباراً من الاربعاء الموافق الأول من أبريل عام 2020.