اليوم السابع
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لمكافحة فيروس كورونا..

صور.. تعقيم وتطهير 18 مكتب بريد ونقطة شرطة ووحدة تضامن بقرى مدينة إسنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:01 م
صور.. تعقيم وتطهير 18 مكتب بريد ونقطة شرطة ووحدة تضامن بقرى مدينة إسنا تعقيم المنشآت والمؤسسات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بإسنا لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا – فى بيان صحفى – أنه تم خلال اليوم تعقيم ورش وتطهير الأماكن التالية:- بأيادى وحدة أحمد سعيد البيطرية (مكتب البريد - وحده تضامن اجتماعي - مبني الحضانة - مبني الوحدة الصحية - الوحدة البيطرية بأحمد سعيد)، وبأيادى وحدة النمسا البيطرية ( مقر الوحدة المحلية النمسا - نقطه شرطه النمسا - مكتب البريد النمسا - شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالنمسا - سنترال النمسا - الوحدة البيطرية والنمسا)، وبأيادى وحده الدير البيطرية ( مجلس قروي الدير - مركز شباب الدير - مكتب التموين بالدير - وحده التضامن الاجتماعي بالدير - الوحدة البيطرية بالدير - الجمعية الزراعية بالدير - بعض المساجد والمحلات التجارية بالدير).

وأكد محمد سيد سليمان، على أن الإدارة البيطرية والإدارة الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز تواصل مجهوداتها لاستكمال باقي المركز في اعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابعة.

وكان قد عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إجتماع بحضور نواب المركز ورؤساء القرى، ومدير الإدارة الصحية ومدير الإدارة الزراعية ومدير الإدارة البيطرية ومدير إدارة التموين ومدير المواقف وقيادات مركز شرطة إسنا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بمواصلة العمل لخدمة المواطنين ومكافحة أية تجمعات بالمدن والقرى.

1 رئيس مدينة إسنا يعلن تعقيم وتطهير 18 مكتب بريد ونقطة شرطة
 رئيس مدينة إسنا يعلن تعقيم وتطهير 18 مكتب بريد ونقطة شرطة

 

جانب من تطهير عدد من مكاتب بريد ونقاط الشرطة ووحدات التضامن بإسنا
جانب من تطهير عدد من مكاتب بريد ونقاط الشرطة ووحدات التضامن بإسنا

 

رجال الطب البيطرى خلال التعقيم والتطهير بإسنا
رجال الطب البيطرى خلال التعقيم والتطهير بإسنا

 


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