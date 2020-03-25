صور.. تعقيم المناطق الأثرية وسيارات تجوب شوارع الإسكندرية للتنبيه بالالتزام بقرار الحظر

الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

واصلت أحياء الإسكندرية و المؤسسات الحكومية أعمال التطهير و التعقيم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأعلنت ادارة الاثار الاسلامية بالاسكندرية، عن تعقيم منطقة كوم الناضورة الأثرية وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محمد متولى مدير عام منطقة الآثار الإسلامية والمسيحية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إلى أنه تم التنسيق مع إحدى جمعيات المجتمع المدني بالإسكندرية وتم اليوم تعقيم منطقة كوم الناضورة الأثرية بعد الانتهاء من تعقيم قلعة قايتباى علي نفقتهم الخاصة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بغلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية و ذلك للتعقيم و التطهير و تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.

وفى نفس السياق ، قام حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب بإعادة تطهير وتعقيم شاملة للمباني الإدارية بديوان عام الحي ومداخل ومخارج الحي ، حيث تم تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية والممرات والسلالم والحمامات ومداخل الحى.

وفى حى العامرية ثان، شدد محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بتكثيف حملات التطهير تجنبا لانتشار الفيروس ، حيث قامت حملة تطهير بنطاق الحى لتجنب انتشار فيروس كورونا بالرش بجهاز الرزاز الجامبو ، العمل في منطقة العامرية بداية من عند الكابلات وأسفل كوبرى العامرية بعد رفع السوق و حتى عزبة ابراهيم صالح ، كما تم التطهير في البنك الأهلى وقسم شرطة العامريه ثان وتطهير ديوان عام الحى و المكاتب الإدارية.

وواصلت أحياء الاسكندرية شن الحملات الانضباطية ، للتأكد من الالتزام بإغلاق المنشآت التجارية والملاعب والاسواق ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ، بنطاق الثغر وإغلاق كافة المنشآت التجارية والأسواق منعا لأى تجمع.

وقد شن حي العامرية ثان ، تحت اشراف محمد عبد الله حملة بالقرى بمشاركة ادارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة ووحدة التدخل السريع ورئيس القطاع ومسئول الغلق بإدارة الرخص ، و استهدفت الحملة المرور على الأسواق والمقاهي والمحال ، حيث تم فض سوق قريه مصطفي إسماعيل ، غلق سوق الغنم بقرية مصطفى إسماعيل ، غلق ملعب خماسي بقريه البصره.

وفى حى شرق الاسكندرية ، وبناًء على توجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، تابعت إدارة إشغال الطريق بالحي، التزام المقاهي والأسواق والمطاعم والمحال التجارية بموعد الغلق ، جاءت الحملة برفقة سكرتير عام الحي عزة سعد، ورئيس وحدة شرطة المرافق النقيب سعد رمضان، ومدير إدارة إشغال الطريق و معاوني الإدارة وإدارتي؛ الايرادات ورخص المحلات بالحي

وبالتنسيق مع اللواء وائل فادي، و العميد عادل سمير مأمور قسم شرطة سيدي جابر، وقوات الأمن المركزي، شملت الحملة شوارع منطقتي سيدي جابر وسموحة وسوق زنانيري وطريق قنال المحمودية وشارع الزهور ، بالإضافة إلى طريق الجيش وش مصطفى كامل وونجت وباكوس ومحطة السوق وعزبة سلام وش الترعة المردومة وش المحمدية وش القصعي وش الجلاء وش جميلة بوحريد

وفرضت الحملة الغرامات الفورية على المخالفين، وأغلقت عدد من المحال التجارية التي لم تلتزم تنفيذ القرار، كما تحفظت الحملة على عدد من الإشغالات والمخالفات المتنوعة وإيداعها بمخازن شرطة المرافق

وفى حى غرب الاسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب ، تم شن حملات مكبرة لغلق المعاهد التعليمية والحضانات والنوادى الصحية والسيبرات وقاعات الافراح والمحلات العامة المخالفة للشروط البيئية كقرار احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للطلاب ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا حيث تم غلق وتشميع عدد (3) سيبرات بقطاع مينا البصل ، وذلك بوجود مدير ادارة اشغال الطريق ومفتشى الإدارة

كما شهدت محافظة الإسكندرية، عصر اليوم الأربعاء، تجول عدد من السيارات في شوارع شرق المحافظة، مصاحبة بمكبرات صوتية للتنبيه على المواطنين بمواعيد غلق المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة الـ5 مساءً حتى الساعة الـ6 صباحاً، بناء على القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء أمس الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا.

وجابت سيارات نقل وخاصة شوارع محافظة الإسكندرية، تقوم بالتنبيه على المحلات بيع السلع بمواعيد الغلق، وضرورة التزام المواطنين بموعد حظر التجوال الذي أعلن عنه أمس المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، الذي أعلن عن بدأ الحظر من اليوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.

وكان قد أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت ‏إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد.‏



تجمعات الاسواق



تطهير المدخل



حى غرب الاسكندرية



سيارات التعقيم بالعامرية



غلق المحلات المخالفة بالشمع الاحمر



فض اسواق العامرية



فض السوق



كوم الناضورة 2



كوم الناضورة



مبنى الادارة