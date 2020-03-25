اليوم السابع
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صور.. تطهير الشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات لمواجهة "كورونا" بكفر الشيخ

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:06 م
صور.. تطهير الشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات لمواجهة "كورونا" بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال رش السيارات بعدد من شوارع كفر الشيخ وبالأكمنة، كما تفقد تطهير الشوارع، وفض الشغالات بشوارع غرب مدينة كفر الشيخ، مشدداً على إزالة القمامة من الشوارع.

يأتى فى إطار الخطة الشاملة التى اعتمدتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهاز كاشف لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وذلك فى ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أى حالة ارتفاع فى درجات الحرارة فى نقاط ثابتة ومتحركة فى محاولة جادة لمنع أى انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، فى إطار احكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، وبخاصةً بقرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا والواقعة على حدود محافظتى كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفرالشيخ مع محافظة البحيرة، مشيرًا إلى الاجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصى وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة مُمثلة فى الوحدات المحلية والصحة والطب البيطرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدنى لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، وخاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ، وذلك نظرًا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الهدف الرئيسى من نقاط التفتيش هو رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة، والتى تضمنت زيادة أعداد فرق التقصى الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومى والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى التأكد من تطبيق العزل الذاتى كاجراء احترازي، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس والفعاليات والعروض الفنية وتقليل أعداد العاملين بالوحدات الخدمية، ومنع التجمعات بحظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية فى إقامة الأفراح، بالإضافة إلى إيقاف تقديم الشيشة فى المقاهى والمطاعم، وفق خطة الدولة وفى إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات (7)
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات (1)
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات
 
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات (2)
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات 
 
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات (3)
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات (4)
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات 
 
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات (5)
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطهير بالشوارع ورش السيارات وفض الإشغالات

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