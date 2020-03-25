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صور.. الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثتى توأم توفيا فى ظروف غامضة بالسنطة

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:41 م
صور.. الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثتى توأم توفيا فى ظروف غامضة بالسنطة التوءم
مصطفى عادل

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انتهى الطب الشرعي منذ قليل من تشريح جثتي التوأم احمد محمد زين الدين وشقيقه" أيمن" 24 سنة، بعد وفاتهما فى ظروف غامضة أثناء نومهما بقرية منية البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية.

كان  اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً من العميد احمد برج مأمور مركز السنطة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بوفاة  شقيقين توأم يبلغان من العمر 24عاما، داخل منزلهما.

انتقل المقدم أحمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وبسؤال والدتهما، قررت قيامها بتناول وجبة العشاء، مع نجليها، وخلدوا للنوم، وفى الصباح ذهبت لغرفتهما لإيقاظهما واكتشفت وفاتهما.

وأمرت نيابة مركز السنطة بندب الطب الشرعي لتشريح جثامين الشقيقين، وتجمع العشرات من أهالى القرية أمام منزل الأسرة كما حرصوا على الذهاب إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا، لانتظار استلام الجثامين بعد انتهاء التشريح، لتشيعهما لمثواهما الاخير.

احد الشباب المتوفى اثناء النوم
احد الشباب المتوفى اثناء النوم

 

التوأم المتوفى بالسنطة
التوأم المتوفى بالسنطة

 

التوأم المتوفى
التوأم المتوفى

 


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وفاة توأم بالسنطة

السنطة

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