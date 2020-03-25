اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. التفتيش الصيدلى بالأقصر يغلق 3 صيدليات لتغيب الصيدلى ويضبط أدوية مخدرة

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:21 ص
صور.. التفتيش الصيدلى بالأقصر يغلق 3 صيدليات لتغيب الصيدلى ويضبط أدوية مخدرة غلق صيدليات مخالفة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة نعمة عبد اللطيف مدير عام إدارة الصيدلة بالأقصر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وخرجت حملة التفتيش الصيدلى بناءاً على توجيهات هيئة الرقابة الإدارية، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالأقصر، وقامت بالمرور على عدد من شركات ومخازن والصيدليات العامة، وتم غلق عدد 3 صيدليات لعدم تواجد الصيدلى المسؤل وتم العثور على أدوية مخدرة مدرجه ضمن الجدول الأول (ترمادول)، وتم عمل محضر شرطه رقم 3443 إدارى القسم للعرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.

وكان قد قاد رجال التفتيش خلال الأسبوع الماضى حملات بمعرفة كل من أعضاء التفتيش الصيدلى بالأقصر برفقة مباحث التموين بالأقصر، وذلك بحملات التفتيش الموسعة والتى تشمل معظم مناطق محافظه الأقصر وهى (بندر الأقصر وضواحيها ومركز ومدينة أرمنت وضواحيها ومركز ومدينه إسنا) بهدف المرور على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وقد أسفرت أعمال تلك الحملة عن ضبط كميات من المستلزمات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد 8 محاضر شرطة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الشؤون الصحية وكافة أجهزة المحافظة على ضبط أي مخالفات من التجار والصيادلة من شأنها استغلال الأوضاع الحالية بالبلاد والتلاعب بأسعار المستلزمات الطبية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6000 جوانتى طبى و500 ماسك طبى و214 زجاجة كحول مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك بغرض التخزين والتلاعب بالأسعار، وعلى الفور تم تحريز الكميات وتحرير محضرى شرطة برقم 3670 و3669 جنح قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

التفتيش الصيدلى بالأقصر يغلق 3 صيدليات لتغيب الصيدلى
التفتيش الصيدلى بالأقصر يغلق 3 صيدليات لتغيب الصيدلى

 

ضبط ادوية مخدرة ضمن حملات التفتيش بالاقصر
ضبط ادوية مخدرة ضمن حملات التفتيش بالاقصر

 

غلق الصيدليات فى حملة لصحة الاقصر
غلق الصيدليات فى حملة لصحة الاقصر

 


الاقصر

التفتيش الصيدلى بالاقصر

غلق صيدليات بالاقصر

اخبار الاقصر

حملات صحة الاقصر

تغيب صيادلة عن الصيدليات

ضبط ادوية مخدرة بالاقصر

ادوية مخدرة بالصيدليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعقيم المعديات النهرية الثلاثة لنقل أهالى الأقصر بين الشرق والغرب لمكافحة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:00 ص

تعرف على منشآت حكومية وشوارع تم تطهيرها بالأقصر لحماية المواطنين من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:30 ص

رئيس مدينة الزينية يعلن عدم صحة إصابة شقيقين بقرية الصعايدة بـ"فيروس كورونا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:06 ص

تموين الأقصر تعلن تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية بعد حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:10 ص

صور.. إلغاء وفض حفلتى زفاف بالمدينة وقرية الدير لمكافحة التجمعات فى الأقصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة