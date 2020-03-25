صور.. التفتيش الصيدلى بالأقصر يغلق 3 صيدليات لتغيب الصيدلى ويضبط أدوية مخدرة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة نعمة عبد اللطيف مدير عام إدارة الصيدلة بالأقصر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وخرجت حملة التفتيش الصيدلى بناءاً على توجيهات هيئة الرقابة الإدارية، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالأقصر، وقامت بالمرور على عدد من شركات ومخازن والصيدليات العامة، وتم غلق عدد 3 صيدليات لعدم تواجد الصيدلى المسؤل وتم العثور على أدوية مخدرة مدرجه ضمن الجدول الأول (ترمادول)، وتم عمل محضر شرطه رقم 3443 إدارى القسم للعرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.

وكان قد قاد رجال التفتيش خلال الأسبوع الماضى حملات بمعرفة كل من أعضاء التفتيش الصيدلى بالأقصر برفقة مباحث التموين بالأقصر، وذلك بحملات التفتيش الموسعة والتى تشمل معظم مناطق محافظه الأقصر وهى (بندر الأقصر وضواحيها ومركز ومدينة أرمنت وضواحيها ومركز ومدينه إسنا) بهدف المرور على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وقد أسفرت أعمال تلك الحملة عن ضبط كميات من المستلزمات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد 8 محاضر شرطة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الشؤون الصحية وكافة أجهزة المحافظة على ضبط أي مخالفات من التجار والصيادلة من شأنها استغلال الأوضاع الحالية بالبلاد والتلاعب بأسعار المستلزمات الطبية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6000 جوانتى طبى و500 ماسك طبى و214 زجاجة كحول مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك بغرض التخزين والتلاعب بالأسعار، وعلى الفور تم تحريز الكميات وتحرير محضرى شرطة برقم 3670 و3669 جنح قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.



التفتيش الصيدلى بالأقصر يغلق 3 صيدليات لتغيب الصيدلى



ضبط ادوية مخدرة ضمن حملات التفتيش بالاقصر