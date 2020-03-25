صور.. الأقصر ترفع درجة الإستعداد وإطلاق حملات تعقيم وتطهير لشوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الإستعداد القصوى لإستكمال إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بنطاق كل حي داخل مدينة الأقصر كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع بدء فرض حظر التجوال وإلتزام الآلاف من المواطنين بوسط المدينة بساعات الحظر بالشوارع والميادين العامة والجانبية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه بعد بدء حظر التجوال إنتشر رجال مجلس مدينة الأقصر للعمل ليلاً في تعقيم وتطهير الشوارع، وتم تكليف كل رئيس الحى في منطقته برفع مخلفات القمامة أول بأول حرصاً على سلامة المواطنين الكرام، مشيراً إلي أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الحواري والأزقة والشوارع الرئيسية وجميع الأسوار الحديدية الملامسة للإنسان وكافة حاويات القمامة وغيرها بكل حي، وأكد الشريف أن أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الأقصر مستمرة دون توقف.

وكانت قد واصلت محافظة الأقصر أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمواقع الحيوية بنطاق المدينة، وقام رجال مجلس مدينة الأقصر على مدار الساعات الماضية بأعمال التعقيم والتطهير الشاملة للمعديات النهرية الثلاثة التى تنقل مئات الأهالى والموظفين والسيدات والأطفال بصورة يومية بين مدينة الأقصر شرقاً ومدينة القرنة بالبر الغربى، وذلك لحماية المواطنين من إنتشار "فيروس كورونا".

كما نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عدة حملات عن طريق إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الإدارة، لرش وتعقيم عدد من المناطق والمنشآت الحكومية والأمنية والتي استهدفت اليوم إدارة شرطة المرافق وحملة المعدات بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى رش وتعقيم الشوارع بالماء والكلور عن طريق سيارات الرش، باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك.



أعمال التعقيم بشوارع الاقصر خلال حظر التجول



أعمال تعقيم شوارع الأقصر خلال حظر التجوال



العمل فى تطهير وتعقيم شوارع الأقصر



جانب من التعقيم للشوارع بالاقصر خلال ظر التجوال