اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 05:52 م
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صور.. إيقاف حالات بناء مخالف بأحياء المنتزه وشرق الإسكندرية

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:46 م
صور.. إيقاف حالات بناء مخالف بأحياء المنتزه وشرق الإسكندرية عقار مخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الاسكندرية شن  الحملات الانضباطية ، لمواجهه البناء المخالف  ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمواجهه ظاهرة البناء المخالف ، وضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة مافيا البناء المخالف بشتى أحياء المحافظة ،و بالتوازى مع حملات التفتيش على تطبيق  الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقام بعض المقاولين باستغلال متابعة الاحياء  للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا، وبدأ البعض منهم في  أعمال البناء المخالف.

وقد تمكن حى شرق الاسكندرية من ايقاف حالتى بناء مخالف ، حيث شددت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق الاسكندرية ، برفع درجة المتابعة والرصد لأي أعمال شروع في بناء مخالفة ومنعها في المهد ، وتمكنت وحدة التدخل السريع من إيقاف  أعمال شروع في بناء مخالف بأحد العقارات بالطابق السادس علوي الكائن في شارع ياسر بن عامر المتفرع من شارع جميلة بوحريد، وتم حلّ الشدة الخشبية والتحفظ عليها ، بالإضافة إلى إيقاف أعمال البناء المخالف بأحد العقارات في منطقة القصعي، وتحفظت وحدة التدخل السريع على كافة معدات وأدوات البناء الموجودة بالموقع من حديد وأخشاب وغيرها

فيما شن حي ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، حملة فورية  من خلال وحدة التدخل السريع بالحي ، و تم خلال الحملة فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الثاني علوي بالعقار الكائن بشارع 30 عرامة والتحفظ على كمية من حديد التسليح ، فضلا عن فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الرابع علوي بالعقار الكائن خلف الصرف الصحي بالملاحة والتحفظ على كمية من حديد التسليح.

 

 

عقار مخالف
عقار مخالف

 

فك الشدة الخشبية
فك الشدة الخشبية

 

هدم المخالف
هدم المخالف

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

تموين الاسكندرية

فيروس كورونا

البناء المخالف

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