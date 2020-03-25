صور.. إلتزام الآلاف من أبناء محافظة الأقصر بقرار حظر التجوال مع بدء تطبيقه

الأقصر – أحمد مرعى

إلتزم الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بتطبيق قرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية، وإنطلقت الحملات الأمنية بالشوارع المختلفة لمكافحة أية صور للخروج عن القانون ومخالفة القرار، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومع بدء حظر التجوال بمحافظة الأقصر إلتزم الآلاف من الأهالى بالقرار وغادروا الشوارع قبل بدء حظر التجوال وإختفت تماماً السيارات والمارة من الشوارع، وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية متنوعة لضبط مخالفين القرار، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم بدء تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، وأهمها حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

وأضافت محافظة الأقصر، أن القرارات تشمل مايلي:- (يُستثنى من قرار حظر التجوال السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها، وتغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).

وأكدت المحافظة على أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، ويجرى استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.



الاقصر تلتزم بحظر التجوال مع تطبيقه بمصر



إلتزام الآلاف من أبناء محافظة الأقصر بقرار حظر التجوال مع بدء تطبيقه بمصر



جانب من التزام اهالى الاقصر بحظر التجوال



جانب من حظر التجوال بشوارع الاقصر