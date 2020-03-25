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"صحة الشرقية": توزيع أدوية الأمراض المزمنة على المرضى بمحل إقامتهم غدًا

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:09 م
"صحة الشرقية": توزيع أدوية الأمراض المزمنة على المرضى بمحل إقامتهم غدًا الصيادلة
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإدارة العامة للصيدلة، بتشكيل لجان متعددة من الصيادلة بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، للقيام بتوفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة، وتحديد وسيلة الاتصال بهم، وعناوينهم، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الإستخدام، على أن يتم التسليم من إدارة المستشفى إلى الإدارات الصحية، لتوزعها على المرضى بمحل إقامتهم، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية والمجتمع المدنى،  اعتبارًا من الغد، وفقاً لجدول زمنى،  وجغرافى محدد .

فى سياق ذاته، مر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على عدد من مستشفيات لمتابعة انتظام سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالأقسام الحرجة،  التأكد من غلق العيادات الخارجية بالمستشفى،  ونقلها للمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية.

فزار مستشفى أبوكبير المركزى،  ووجه بوضع لوحة إرشادية للمواطنين بأماكن ومواعيد العيادات الخارجية بالمركز والوحدات الصحية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود تزاحم وتكدس بمختلف الأقسام الطبية، ووجه مدير المستشفى بالقيام بالرش والتطهير المستمر خاصة بقسم الإستقبال والطوارئ، والأماكن الأكثر ترددات بالمستشفى،  كما تابع أعمال التطوير بالعناية المركزة الجديدة بالمستشفى،  والجارى الانتهاء منها، ووجه وكيل الوزارة بسرعة إنهاء الأعمال فى خلال ساعتين لدخولها الخدمة، وبلغت التكلفة التقديرية لإنشاء وتجهيز العناية نصف مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى بسعة ١٢ أسرة.

ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفى بصرف علاج نفقة الدولة للمرضى المصابة بالأمراض المزمنة لمدة ٣ أشهر، وتوصيلها إلى منازلهم وذلك بالتنسيق بين مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، والمجتمع المدنى .

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، للحد من التجمعات، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وكان صدر قرار وزارى،  بإيقاف تقديم الخدمة الطبية بجميع العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة، ونقل الخدمة الطبية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية المجاورة، اعتباراً من غداً الأربعاء، مع صرف علاج نفقة الدولة للمرضى المصابة بالأمراض المزمنة لمدة ٣ أشهر، وتوصيلها إلى منازلهم وذلك بالتنسيق بين مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، والمجتمع المدنى،  مع عدم حجز أى حالة بالمستشفى بإستثناء الحالات الطارئة فقط، ذلك ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، للحد من التجمعات، لتجنب إنتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


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