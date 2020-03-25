اليوم السابع
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"شيشتك هتعديهم.. بطلها واحميهم" حملة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:24 م
"شيشتك هتعديهم.. بطلها واحميهم" حملة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان حملة لصندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوعية بخطورة التدخين
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أولى فيديوهات حملة تحت عنوان " شيشتك هتعديهم .. بطلها واحميهم"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم بث فيديوهات الحملة إليكترونيا من خلال صفحة الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، التى يصل عدد المتابعين لها إلى ما يقرب من (2 مليون) متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وكذلك الروابط الإلكترونية للمتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم الى 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

تستهدف حملة التوعية التى يشارك فيها إعلاميين، ومتخصصين وشخصيات مؤثرة لإبراز خطورة التدخين خاصة الشيشة، حيث إن الأشخاص المدخنين هما من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد نظرا لأن التدخين يقلل من كفاءة جهاز المناعة، فى الوقت الذى يعد من أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد هو تقوية الجهاز المناعى واتباع كافة الإجراءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية ببرامج ومبادرات توعوية إلكترونيا، كما أن هناك متابعة بشكل مستمر لكافة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كافة مرضي الإدمان المحتجزين بها، وأنه فى حالة ظهور أى أعراض تجاه مريض مثل "ارتفاع درجة الحرارة "يتم عزلة فوراً ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلي برنامج العلاج مرة أخري، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان، وكذلك التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبى فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر.

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