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شكرى يجتمع بقيادات الخارجية لبحث التداعيات المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:26 م
شكرى يجتمع بقيادات الخارجية لبحث التداعيات المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى قيادات الوزارة
كتب: أحمد جمعة

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اجتمع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مع عدد من السفراء مُساعدى وزير الخارجية، وذلك لبحث التطورات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتداعيات ذلك على أحوال المواطنين المصريين بالخارج، فضلاً عن جهود وزارة الخارجية المُكثفة في هذا الشأن.

 

وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأنه فى ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد، والتداعيات المترتبة على ذلك، والتى أثرت على أحوال المقيمين والزائرين من المواطنين المصريين بالخارج، استمع الوزير شكرى إلى الجهود التى تبذلها البعثات المصرية بالخارج في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات المعنية بدول الاعتماد لتسهيل إعادة المصريين العالقين بالخارج بالتعاون مع الجهات المصرية ذات الصلة، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية للاطمئنان على أحوالهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بالفيروس في الدول الأخرى.

 

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وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية تناول كذلك مع مساعديه كافة تفاصيل الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك حرصاً على سلامة العاملين بالوزارة والمترددين عليها.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية كان قد كلف السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بتوجيه رسالة إلى أعضاء الجالية المصرية في دولة الاعتماد حول جهود الدولة المصرية اتصالاً بمواجهة انتشار الفيروس، فضلاً عن قيامهم بتخصيص وسيلة تواصل للرد على كافة استفسارات وطلبات السادة المواطنين المصريين في الخارج.وزير الخارجيه، سامح شكرى، كورونا، الخارجيه، المصريين بالخارج.

 

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