اليوم السابع
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شكرا لتخليكم عنا.. فيديو تاريخى يوثق صدمة إيطاليا فى أوروبا بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:04 ص
شكرا لتخليكم عنا.. فيديو تاريخى يوثق صدمة إيطاليا فى أوروبا بسبب كورونا مرضى كورونا فى إيطاليا
كتبت ريم عبد الحميد

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فى إيطاليا مقطع فيديو يعبر عن مدى سخط الإيطاليين من أوروبا والدول الغربية لعجزهم عن تقديم المساعدة لهم فى ظل تفشى وباء كورونا فى بلادهم، الأكثر تضررا حتى الآن من هذا الفيروس القاتل، وأشار إلى أن أوروبا امتنعت عن تقديم  أبسط المساعدات لهم فى ظل الأزمة التى دمرت الاقتصاد الإيطالى، ولم تكن هذه المساعدات أموال، بل حتى كمامات بسيطة.

ووجهت المتحدثة فى الفيديو كلامها فى البداية لقادة أوروبا وقال: "شكرا سيد ماكرون، شكرا سيدة ميركل، شكرا لأنكم تخليتم عنا وقت حاجتنا، شكرا لرفضكم إمكانية منحنا حتى كمامات بسيطة وأشياء أخرى لمساعدتنا على مقاومة انتشار الفيروس.. كم ستدفع لكم ثمنها فى المقابل..كما تعلمون؟ نحن الإيطاليون الذين تصفونهم بالمتسخين وغير المهذبين.. أهل الهمجية والوضاعة الفقراء وأحيانا مجرمى عصابات.. لكننا نذكركم أيضا بأننا أول من شد الطرق والمدارس، نحن من علمكم الأبجدية التى تستخدمونها، وشرحنا لكم القانون والحقوق وتنظيم الدولة ودولة القانون، نحن الإيطاليون أصحاب التحف الفنية وأصحاب المخطوطات التى تدرسونها والإرشادات التى تتبعونها، وأولئك الذين يمتلكون 70% من التراث الفنى والثقافى العالمى.

وتحدث الفيديو عن فضل إيطاليا على الدول الأوروبية، وكيف أنها أهدتهم حضارة هدموها فى العصور الوسطى، وأنها أقامتها من جديد وعلمتهم الفن والجغرافيا، وانها من أدخلت الكروم المستخدم فى صناعة النبيذ فى فرنسا.

ثم توجهت بالحديث إلى ترامب وجونسون، وقالت لهم شكرا لكم لأنكم عزلتمونا بدلا من مساعدتنا، وقال لترامب إنه لولا بحار إيطالى (اكتشف أمريكا) ما كان ليكون رئيس لها، بل يعيش فى أرض جرادء. وقالت لجونسون إن ثروة بريطانيا قامت تحت الراية التى وهبها له الإيطاليون ليرفعوها على سفنهم ليتجنبوا هجمات القراصنة، وهى راية صليب القديس جورجيو، التى منحتهم إياه مقاطعة جنوة.وقالت صاحبة الفيديو إن إيطاليا هى صاحبة الفضل فى إقامة الحضارة الغربية، وكان عليهم أن يهبوا لنجتها، لأنهم لو قادوا العالم الغربى مرة أخرى إلى العصور الوسطى، فلا تعتقد بأنها ستعيد نهضتهم من جديد.

وخلص الفيديو فى النهاية إلى أن أنانية الدول الغربية فى التعامل مع إيطاليا ردت إليهم، بعدما انتشر الفيروس فيها وبداوا يفقدون أحبائهم.


ايطاليا

كورونا فى ايطاليا

ماكرون

ميركل

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