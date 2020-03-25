اليوم السابع
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خالد صلاح
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شفاء 16 مصابا بفيروس كورونا فى فلسطين

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:01 م
شفاء 16 مصابا بفيروس كورونا فى فلسطين فرق للتعقيم لمكافحة فيروس كورونا
رام الله (أ ش أ)

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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لفتاة عشرينية فى مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، وأوضح ملحم -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- اليوم الأربعاء، أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا، لافتا إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 تماثلوا للشفاء، ويخضع باقي المصابين للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه،  أصدر قرارا بمنع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 2000 بتوقيت جرينتش الأحد، داعيا المواطنين إلى البقاء فى منازلهم.

واستثنى القرار المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

كما أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب بفلسطين، الخميس الماضى، عددا من التعليمات والقرارات بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص، في ضوء إعلان حالة الطوارئ بدولة فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عممت النيابة العامة تعليمات النائب العام على كافة أعضاء النيابة في المحافظات، لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وأكدت أنها ستعمل بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، داعية المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة.

وشددت على أنها ستستمر بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي، داعية كافة وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.

 


فلسطين

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فيروس كورونا

انتشار كورونا

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