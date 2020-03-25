شفاء 16 مصابا بفيروس كورونا فى فلسطين

رام الله (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لفتاة عشرينية فى مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، وأوضح ملحم -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- اليوم الأربعاء، أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا، لافتا إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 تماثلوا للشفاء، ويخضع باقي المصابين للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، أصدر قرارا بمنع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 2000 بتوقيت جرينتش الأحد، داعيا المواطنين إلى البقاء فى منازلهم.

واستثنى القرار المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.