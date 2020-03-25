شعبة الكوافير تطالب باعفاء محلات الحلاقة والكوافير من مصاريف الكهرباء والمياه

كتب أحمد حمادة

طالب محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة وضع الية مناسبة لاعفاء أصحاب محلات الحلاقة والكوافير من دفع فواتير المياه والكهرباء خلال هذا الشهر او تخفيض المبالغ عليهم وذلك نظرا لما سيتعرضون له من خسائر خلال تلك الفترة العصيبة حيث ان اغلب تلك المحلات تعمل في المساء ولذلك مع القرارات الاحترازية التي اتبعتها الحكومة للحد من مخاطر فيروس كورونا .

وأكد الدجوى في تصريحات لليوم السابع انه يجب الالتزام جميع العاملين بقطاع الحلاقة والكوافير بقرارات الحكومة الوقائية إضافة الى استخدام افضل الأساليب الوقائية خلال تأدية عملهم من خلال لبس فقزات اليد الطبية وعدم التعامل مع العميل الا بارتداء الكمامة للطرفين ، واتباع نظم السلامة بضرورة تكون مسافة امنة بين العامل والعميل بما يضمن سلامة الطرفية .

وأضاف رئيس شعبة الكوافير ان الشعبة تتابع بشكل يومى بالتنسيق مع المحلات التابعة للشعبة لضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان.

وكان الدجوى حذر السيدات بعدم التعامل مع أصحاب الكوافير إلا بعد التأكد من ارتداء العامل للكمامة، منعا لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، ولابد من مراعاة الحفاظ على النظافة فى المكان الذى تذهب إليه السيدة، وأن يتم معها العمل في حدود مسافات بعيدة نسبية للابتعاد عن تناقل أى عدوى من خلال التنفس أثناء تواجدها بالكوافير.

وأضاف الدجوى لـ"اليوم السابع"، أن المسافة بين السيدة والعامل لابد أن تكون على الأقل بطول الذراع أثناء تواجدها بالكوافير، وأن تحرص السيدة أو الفتاة على الدخول إلى أماكن تختارها بعناية من حيث النظافة العامة منعا لانتشار الأوبئة والفيروسات، كما طالب السيدات بحمل أدواتها الخاصة معها قبل الذهاب للكوافير وعلى سبيل المثال فرشة السيشوار، ومعدات القص، والملقاط، ومعدات إزالة الشعر وأى أدوات تتعامل مع البشرة مباشرة، لأن عواقب انتقال العدوى ستكلف صحتها أكثر من سعر المعدات.