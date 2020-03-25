اليوم السابع
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شركات قطاع الأعمال العام تتحدى كورونا رغم تخفيض العمال 50%

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:55 م
شركات قطاع الأعمال العام تتحدى كورونا رغم تخفيض العمال 50% الدكتور مدحت نافع
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت مصادر بشركات قطاع الاعمال العام عن انتظام العمل فى الشركات الصناعية بنفس الكفاءة ونفس معدلات الانتاج بالرغم من خفض نسبة العمالة فى الشركات بنسبة 50% كتدابير احترازية ضد فيروس كورونا.
 
أشار الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركات تعمل بنفس الكفاءة بالرغم من خفض أعداد العاملين ولا سيما العمالة الإدارية، مع تنظيم العمالة الفنية بشكل يحميها من الإصابة ،أو من انتقال العدوى .
 
وأشار أن الشركات ملتزمة تماما بالقواعد التى وضعتها الوزارة والحكومة، فيما يتعلق بالمرأة العاملة ،وبقية العمالة ووفقًا لمواعيد حظر التجوال الصادرة مؤخرا.
 
وأشار  الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن توجيهات الوزارة تقتضى حماية العاملين من تفشى الوباء فى المقام الأول، وبالتالى فان هناك تطبيق لأعلي معايير الحماية والوقاية فى كل الشركات التابعة، لافتا إلى تنظيم العمل بين مختلف الورديات بنفس معدلات الكفاءة والإنتاج .
 
أضاف وليد محمد الرشيد، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن توجيهات وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق تقتضى اتخاذ التدابير للحفاظ على العاملين من الكورونا، وبالتالى تخفيف العمال فى المصانع ،وفق المعايير الصحية مع إعادة توزيع ورديات العمل ،بما لا يخل بالنظام العام، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الإداريين فى مختلف الشركات وبالطبع الأمهات العاملات .
 
أشاد وليد الرشيد بما اتخذته الحكومة ووزارة قطاع الاعمال العام من إجراءات للحفاظ على العاملين فى الشركات .

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شركات قطاع الاعمال

الصناعات الكيماوية

الغزل والنسيج

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