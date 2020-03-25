شرطة مكة المكرمة تقبض على صاحب مقطع مسئ لرجال أمنها

وكالات

صرح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدى، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية،أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن شرطة منطقة مكة ألقت القبض على شاب وفتاة بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بجدة،حيث قالت إمارة منطقة مكة إنه تم إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.