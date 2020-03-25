اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب الفشن ببنى سويف ينظمون توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلى..صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:36 م
شباب الفشن ببنى سويف ينظمون توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلى..صور المواطنون ينتظرون دورهم لصرف رواتبهم
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك مجموعة من شباب مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف فى تنظيم توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلي، لصرف رواتبهم الشهرية، اليوم الأربعاء، وذلك فى مبادرة للمساهمة مع الدولة ضمن خطواتها الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال أحمد حامد، مشرف الفريق: شكلنا فريقا يضم 20 شابا موزعين على ماكينات الصراف الآلى أمام البنوك المختلفة بالشوارع، ويرتدون " الماسكات" الكمامات ، ويتولى بعضهم استقبال الأهالي" نساء ورجال" ويجلسونهم على المقاعد، وآخرون يعقمون أيدى من جاء دوره ويصطحبونه إلى الماكينة التى يتم تطهيرها قبل وبعد الاستخدام بشكل مستمر.

وأضاف حامد: يلتزم جميع المواطنين بالخطوات التى تطلب منهم للتعامل مع ماكينة الصراف الآلى كما يحرص أعضاء الفريق على نشر التوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا، من خلال رسائل سريعة للمواطنين أثناء جلوسهم على المقاعد، لانتظار دورهم فى الحصول على رواتبهم من الماكينة.

وتابع حامد: المقاعد المستخدمة فى المبادرة تبرع بها أصحاب محال الفراشة، وكذلك الكمامات التى يرتديها أعضاء الفريق والمطهرات التى تستخدم فى التعقيم، تم شراؤها من تبرعات الأعضاء وبعض الأهالى من أبناء مركز ومدينة الفشن لافتا أن الشباب المشاركين لا ينتمون الى أحزاب أو جمعيات وليس لهم هدف سوى دعم الدولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا والحرص على حياة المواطنين.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن صرف رواتب العاملين بالدولة فى موعدها المحدد إبتداء من اليوم الأربعاء لذلك توافد العاملون بالمؤسسات والهيئات الحكومية على ماكينات الصراف الآلى بالمدن والمراكز الإدارية السبع ببنى سويف لصرف رواتبهم الشهرية والعودة الى منازلهم قبل موعد حظر التجوال.

المواطنون ينتظرون دورهم لصرف رواتبهم
المواطنون ينتظرون دورهم لصرف رواتبهم

 

تنظيم توافد المواطنين على الماكينات
تنظيم توافد المواطنين على الماكينات

 

شباب الفشن ينظمون حركة المواطنين على الماكينات
شباب الفشن ينظمون حركة المواطنين على الماكينات

 

مبادرة شباب الفشن لدعم الدولة
مبادرة شباب الفشن لدعم الدولة

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

مركز الفشن

ماكينات الصراف الآلي

صرف الرواتب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة