شباب الفشن ببنى سويف ينظمون توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلى..صور

بنى سويف أيمن لطفى

شارك مجموعة من شباب مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف فى تنظيم توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلي، لصرف رواتبهم الشهرية، اليوم الأربعاء، وذلك فى مبادرة للمساهمة مع الدولة ضمن خطواتها الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد حامد، مشرف الفريق: شكلنا فريقا يضم 20 شابا موزعين على ماكينات الصراف الآلى أمام البنوك المختلفة بالشوارع، ويرتدون " الماسكات" الكمامات ، ويتولى بعضهم استقبال الأهالي" نساء ورجال" ويجلسونهم على المقاعد، وآخرون يعقمون أيدى من جاء دوره ويصطحبونه إلى الماكينة التى يتم تطهيرها قبل وبعد الاستخدام بشكل مستمر.

وأضاف حامد: يلتزم جميع المواطنين بالخطوات التى تطلب منهم للتعامل مع ماكينة الصراف الآلى كما يحرص أعضاء الفريق على نشر التوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا، من خلال رسائل سريعة للمواطنين أثناء جلوسهم على المقاعد، لانتظار دورهم فى الحصول على رواتبهم من الماكينة.

وتابع حامد: المقاعد المستخدمة فى المبادرة تبرع بها أصحاب محال الفراشة، وكذلك الكمامات التى يرتديها أعضاء الفريق والمطهرات التى تستخدم فى التعقيم، تم شراؤها من تبرعات الأعضاء وبعض الأهالى من أبناء مركز ومدينة الفشن لافتا أن الشباب المشاركين لا ينتمون الى أحزاب أو جمعيات وليس لهم هدف سوى دعم الدولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا والحرص على حياة المواطنين.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن صرف رواتب العاملين بالدولة فى موعدها المحدد إبتداء من اليوم الأربعاء لذلك توافد العاملون بالمؤسسات والهيئات الحكومية على ماكينات الصراف الآلى بالمدن والمراكز الإدارية السبع ببنى سويف لصرف رواتبهم الشهرية والعودة الى منازلهم قبل موعد حظر التجوال.



المواطنون ينتظرون دورهم لصرف رواتبهم



تنظيم توافد المواطنين على الماكينات



شباب الفشن ينظمون حركة المواطنين على الماكينات