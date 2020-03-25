شاهد تعقيم الوحدات الصحية والمنشآت الحيوية بالأقصر لمكافحة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات مكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية التابعة للمركز ومديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للقيام بأعمال رش الشوارع والميادين وعدد من المنازل ومقر الإدارة التعليمية والقوة العاملة، وفى ضوء مجهودات وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر والخطط الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.

وفى هذا الصدد يقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم إستكمال أعمال الرش والتطهير، تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، حيث توجه بالشكر والتقدير للأهالى لإلتزامهم بالإجراءات الإحترازية، وتبرع البعض منهم بمواد للتطهير والتعقيم لخدمة المجتمع، مشيراً إلي إستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابعة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة رؤساء المدن بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحيوية والشوارع والأسواق، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وفى مدينة إسنا وضمن مشاركة الإدارة البيطرية بإسنا بقيادة رئيس الوحدة البيطرية الدكتور محمد الوكيل، تم العمل على تطهير وتعقيم مباني المصالح الحكومية، حيث قامت الوحدة البيطرية بتطهير وتعقيم مقر الوحدة المحلية بالحلة والوحدة الصحية بالحلة ومكتب بريد الحلة ومكتب الكهرباء بالحلة، ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي بالحلة وفرع بنك مصر حورس، ووحدة التضامن الإجتماعي بالحلة.

وفى قرية الشعب قامت الوحدة البيطرية بالشغب بتطهير وتعقيم وحده التضامن الإجتماعي والوحدة الصحية ومقر الوحدة المحلية والوحدة البيطرية ومكتب تموين الشغب، وكذلك قامت الوحده البيطرية بنجع أحمد سعيد بتطهير وتعقيم مكتب البريد ومقر الحضانة والوحدة الصحية ووحدة التضامن الإجتماعى.



الإدارة البيطرية بإسنا خلال حملات التطهير



التعقيم مستمر بمدن وقرى محافظة الاقصر



تعقيم الوحدات الصحية والمنشآت الحيوية

رش وتعقيم المدن والقرى بالأقصر لمكافحة كورونا