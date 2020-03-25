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سفير مصر بسلطنة عمان: رحلة طيران استثنائية لنقل المصريين من مسقط للقاهرة

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:34 م
سفير مصر بسلطنة عمان: رحلة طيران استثنائية لنقل المصريين من مسقط للقاهرة السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان
كتب - محمد سعد

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أكد السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان انه جارى حاليا عمل الترتيبات النهائية مع شركة مصر للطيران واستصدار التصاريح والموافقات اللازمة من السلطات المختصة فى كل من مصر وسلطنة عمان لتسيير رحلة طيران استثنائية إلى القاهرة.

 

وقال غنيم في تصريح لليوم السابع إنه سيتم الاعلان عن تاريخ وتوقيت قيام الرحلة وتكلفة تذكرة السفر بمجرد استيفاء الترتيبات والموافقات والاستثناءات اللازمة.

 

وأشار السفير محمد غنيم إلى أنه لا يوجد حجز للرحلة حاليا، وسيتم الإعلان عن مكان بيع تذاكر الطائرة بعد عمل الترتيبات.

 

وبصفة مبدئية يتم العمل على أن تقوم الرحلة من مسقط فجر السبت المقبل، بحيث تصل القاهرة الساعة 7 صباحا فى موعد رفع حظر التجول، وسيتم الإعلان فور الحصول على التأكيد من السلطات المختصة، والرحلة ستكون للمصريين فقط.

 

وقال إن السفارة لاحظت قيام بعض الأشخاص بتكوين مجموعات وجمع بيانات بصورة غير قانونية اتصالا بهذا الموضوع، وتعيد السفارة التأكيد والتشديد على أن المصدر الوحيد للمعلومات هو صفحة السفارة وما يخالف ذلك هو عمليات نصب وخداع وجمع معلومات شخصية تقع تحت طائلة قانون العقوبات وجارى اتخاذ اللازم تجاه المتورطين فى ذلك والذين تم عمل حصر بهم، وترجو السفارة قيام المواطنين بالإبلاغ عن أى شخص أو شركة أو جهة أو مجموعة تتورط فى جمع أى بيانات شخصية عن الراغبين فى السفر.


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